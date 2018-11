Papa Françesku audiencë për vitin e Skënderbeut

Gjergj Kastrioti Skënderbeu mblodhi shqiptarët në Vatikan, ku një delegacion prej rreth 200 vetësh, shoqëruar nga kardinali Ernest Simoni, u pritën në një dëgjesë nga Papa Françesku.

Takimi me rastin e vitit mbarëkombëtar të Skënderbeut, e organizuar nga e ngarkuara me punë në ambasadën e Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë, zonja Majlinda Dodaj, u mbajt në Sallën Klementine në Vatikan.

Papa Françesku nënvizoi se Gjergj Kastrioti Skënderbeu “mbrojti me guxim vlerat shpirtërore dhe emrin e krishter, aq sa të meritonte titullin ‘Athleta Christi’, “Atleti i Krishtërimit”.

“Me veprat e tij, farkëtoi identitetin kulturor shqiptar, duke u bërë simbol i padiskutueshëm lidhjeje dhe bashkimi kombëtar, si edhe interpretues në nivelin më të lartë i vlerave të besnikërisë së ndershme ndaj impenjimeve të ndërmarra lirisht”.

Duke kujtuar të shkuarën, Papa Françesku u ndal edhe te e ardhmja. Ati i Shenjtë nxiti shqiptarët për më shumë impenjim për zhvillimin e vendit, si një detyrim për brezat e rinj. Papa nënvizoi “shqiptarinë” e Pashko Vasës, i cili e përdori këtë term për të “treguar identitetin shpirtëror, që i bashkonte gjithë shqiptarët, përtej dallimeve fetare.

“Bashkëjetesa paqësore ndërmjet njerëzve, që u përkasin feve të ndryshme, është rrugë, e cila mund të përshkohet konkretisht, sjell harmoni dhe çliron forcat më të mira e krijimtarinë e mbarë popullit, duke e shndërruar bashkëjetesën e thjeshtë në bashkëpunim e vëllazërim të vërtetë”.

Krahas delegacionit të ardhur nga Tirana, i drejtuar nga kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi, morën pjesë edhe përfaqësues të trevave shqiptare, si edhe komuniteti arbëresh në Itali.

Në orën 20:30 në Teatrin Argjentina, disa nga artistë shqiptarë me famë botërore si Dua Lipa, Ermal Meta, Inva Mula, Olen Çezari, Ramë Lahaj, Genc Tukiçi, Eno Peçi, Elhaida Dani, Lorik Cana dhe 8-vjeçarja Erza Muqolli, do të mbajnë koncertin me temë “Të bashkuar në muzikë, në kujtim të Skënderbeut”.

Tv Klan