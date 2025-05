Më shumë se 130 kardinalë nga e gjithë bota mblidhen sot për të zgjedhur një pasardhës të Papa Françeskut. Ritualet e konklavës që do të zgjedhë kreun e ri të Kishës Katolike është programuar për në orën 10.00, kur do të mbahet mesha në Bazilikën e Shën Pjetrit, që do të kryesohet nga Kardinali Dekan Giovanni Battista Re.

Realisht konklava është programuar për tu mbledhur rreth orës 16.30 atëherë kur do të mbarojnë gjithë ritualet dhe kardinalët do të mblidhen në Kapelën Sistine. Në atë moment kyçen dyert Konklava do të drejtohet nga kardinali Pietro Parolin, pasi Kardinali Dekan Giovanni Battista Re është 91 vjeç dhe nuk mere pjesë.

Dita e sotme do të jetë dita e tymit të parë, i cili përveç ndonjë surprize të minutës së fundit, me gjasë ai do të jetë i zi dhe do të shërbejë për të testuar orientimet e Kolegjit të Kardinalëve. Kjo do të jetë një konklavë ku përkatësia gjeografike e kardinalëve është më e shpërndara nga të gjitha në histori sipas mediave italiane.

Ndërsa sa i takon parashikimeve për kohëzgjatjen parashikimet janë të vështira. Dy konklavat e fundit në 2005 dhe 2013 kanë zgjedhur Papën e ri në ditën e dytë të tyre. Kushtetuta apostolike parashikon dy votime paradite dhe dy votime pasdite.

