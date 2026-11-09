Papa Leoni XIV ka përcjellë një mesazh për presidentin argjentinas, Javier Milei, duke kërkuar që politikat ekonomike të vendit të mos lënë pas dore shtresat më të varfra të shoqërisë.
Gjatë vizitës në Argjentinë, Ati i Shenjtë theksoi se pushteti e ka një kufi.
Ai kërkoi vëmendje të veçantë për familjet që nuk arrijnë të përballojnë nevojat bazë, si dhe për personat me aftësi të kufizuara dhe ata që vuajnë nga sëmundje të ndryshme.
“Demokracia forcohet gjithashtu përmes mënyrës se si veprojmë çdo ditë në jetën publike, përmes gatishmërisë për të dëgjuar dhe aftësisë për t’i parë ata që mendojnë ndryshe nga ne si bashkëqytetarë, me të cilët ndajmë një të ardhme të përbashkët. Ata që kanë marrë përsipër përgjegjësi publike kanë një detyrë të jashtëzakonshme. Pushteti merr kuptim kur ushtrohet si shërbim. Ata që kanë pushtet, kanë detyrimin të veprojnë me maturi, të njohin kufijtë e pushtetit që u është besuar dhe ti orientojnë vendimet e tyre drejt së mirës së të gjithë komunitetit”, tha Papa Leoni.
Mesazhi i Papës vjen në një moment tensionesh për shkak të politikave shtrënguese të qeverisë Milei, e cila ka ndërmarrë shkurtime të ndjeshme të shpenzimeve publike, masa që janë kritikuar nga Kisha Katolike për ndikimin te shtresat më të pambrojtura.
Papa Leoni XIV bëri gjithashtu thirrje për forcimin e demokracisë, dialogun dhe përgjegjshmërinë në ushtrimin e pushtetit, në një mesazh që u interpretua edhe si kritikë ndaj retorikës së ashpër të presidentit argjentinas.
Vizita në Argjentinë shihet edhe si një homazh për paraardhësin e tij, Papa Françeskun, i cili nuk u kthye asnjëherë në atdhe gjatë pontifikatit të tij.
Klan News
/tvklan.al