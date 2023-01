Papagalli aksidenton mjekun, pronari gjobitet me 90 mijë Dollarë

19:55 31/01/2023

Një burrë nga Tajvani është dënuar me dy muaj burg si dhe ka marrë një gjobë prej 3.04 milionë Dollarësh vendas (91.350 Dollarë amerikanë) sepse papagalli i tij aksidentoi një mjek.

Sipas Agjencisë Qendrore të Lajmeve në Tajvan, Dr. Lin nxori nga vendi kyçin e ijeve dhe pësoi një frakturë në zonën e legenit pas një rrëzimi të shkaktuar nga zogu. Ky i fundit u ul mbi shpinën e tij dhe nisi të përplaste flatrat duke e trembur mjekun.

Në gjykatë u tha se pronari kishte marrë një çift zogjsh për t’i nxjerrë të fluturonin pranë zonës ku mjeku dilte për vrap. Dr. Lin paditi pronarin e papagajve, të cilit i është bërë i ditur vetëm mbiemri, Huang, për aksident neglizhence dhe bëri një kërkesë për kompensimin e humbjeve të tij financiare.

Ai tha se kishte qëndruar në spital për më shumë se një javë për shkak të lëndimeve dhe nuk mundi të punonte për më shumë se gjashtë muaj që iu deshën për t’u rikuperuar si dhe tre muaj të tjerë nën kujdes të specializuar.

Avokati i tij tha se Dr. Lin është një kirurg plastik dhe puna e tij kërkon “qëndrim në këmbë për një kohë të gjatë për të kryer ndërhyrjen” ndaj aksidenti solli humbje të shumta financiare. “Ai mund të ecë tani, por nëse qëndron në këmbë për një periudhë të gjatë kohe, mpihet”.

Një përfaqësues nga sektori administrativ i gjykatës është shprehur për median se rasti është “i rrallë” dhe i paprecedentë në një gjykatë civile përgjatë dekadës së kaluar. Gjykata tha se aksidenti i Lin është shkaktuar nga neglizhenca e Huang.

Shpendi 40 cm i gjatë dhe me një shtrirje krahësh prej 60 cm do të thotë se Huang zotëronte një gjallesë me përmasa të mëdha dhe duhet të kishte ndërmarrë “masa mbrojtëse”. Dënimi i tij me burg u caktua për akuzën e aksidentit pa qëllim.

Huang tha se e respekton vendimin e gjykatës por do ta apelojë me argumentin se papagajtë nuk janë agresivë dhe dëmshpërblimi është “shumë i lartë”. Fati i papagallit nuk dihet ende./tvklan.al