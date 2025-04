Kardinalët katolikë u mblodhën në Bazilikën e Shën Pjetrit të martën për meshën e ditën e katërt të Novendiali-t (9 ditët e zisë pas funeralit të Papës).

Meshën e drejtoi kardinali MauroGambetti. Me afrimin e 7 Majit, ditën kur do të fillojë konklava, panorama bëhet më e qartë. Atë ditë në orën 10:00 Cardinal Re do të drejtojë meshën ndërsa në orën 16:30 kardinalët do të hyjnë në Kapelën Sistine për të bërë betimin e besnikërisë.

Kushdo që do të dalë Papë nga konklava e ardhshme, duke marrë drejtimin e Vatikanit dhe udhëheqjen e mbi 1.4 miliardë katolikëve në botë do të përballet me sfida të vështira.

Sipas agjencisë Reuters gropa në buxhetin e shtetit prej 83 milionë eurosh, mungesa në fondin e pensioneve vlerësohet në rreth 631 milionë euro.

Më shumë debate të flakta do të ndizen brenda kishës kur të diskutohet për bekimin e çifteve të të njëjtës gjini apo lejimin e grave në mëshim.

Nëse kardinalët po kërkojnë dikë që di se ku mund bëhen shkurtime fondesh në strukturën e ndërlikuar burokratike të Vatikanit, ata mund t’i drejtohen Kardinalit italian PietroParolin. Një pretendent kryesor papnor, ai ishte zyrtari numër dy i Vatikanit për pothuajse të gjithë papatin e Françeskut.

Por, Parolin drejtoi gjithashtu Sekretariatin e Shtetit të Vatikanit kur ai u përfshi në një skandal mbi investimin e mbi 200 milionë dollarëve për blerjen e një ndërtese në Londër.

Ndërkohë mësohet se kardinali AngeloBecciu lajmëroi se nuk do të marrë pjesë në votimin e Papës në zbatim të vullnetit të Papa Françeskut. Dikur një nga zëvendësit kryesorë të Parolinit, ai është dënuar me pesë vjet e gjysmë burg për përvetësim dhe mashtrim nga një gjykatë e Vatikanit.Becciu mohon të gjitha shkeljet dhe është i lirë në pritje të apelit.

Tjetër sfidë për kishën është he zvogëlimi i numrit të besimtarëve në Europë. Vetëm në Gjermani vitin e kaluar kisha humbi 321 mijë besimtarë, një eksod i paprecedentë.

Në të gjithë botën, anëtarësia e Kishës Katolike është rritur pak vitet e fundit. Sipas statistikave të fundit zyrtare, në fund të vitit 2023 kishte 1.405 miliardë katolikë në botë, 1.15% më shumë se fundi i vitit 2022.

