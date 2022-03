“Paqe” në derbin e kryeqytetit

Shpërndaje







23:11 05/03/2022

Tirana dhe Partizani nuk arrijnë të shënojnë

Nuk pati fitues dhe gola në derbin e kryeqytetit i luajtur të shtunën në stadiumin Air Albania. Tirana dhe Partizani nuk arritën të shënonin dhe pse pati një mbështetje të madhe nga tifozeria, që në disa raste solli edhe ndërprerjen e takimit për shkak të sende dhe flakadanëve të hedhur në fushë.

Bardheblutë edhe pse krijuan disa raste veçanërisht me Xhixhën nuk arritën të merrnin një fitore që do t’i shkëpuste më shumë nga ndjekësit. Edhe të kuqtë u përpoqën të krijonin rrezik te porta e Bekajt me Stenio Junior që pati mundësinë më të mirë në 67’.

Tirana pas kësaj sfidë është në kuotën e 53 pikëve dhe synon titullin kampion. Skuadra e Orges Shehit ka 9 më shumë se Laçi që duhet të zhvillojë takimin me Kastiotin të hënën. Partizani ka 34 pikë dhe është në garë për objektivin kupat e Europës.

Tv Klan