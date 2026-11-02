Presidenti amerikan Donald Trump tha se administrata e tij ka një “koncept” për një marrëveshje të re tregtare me Kanadanë, ndërsa kryeministri Mark Carney u shpreh se të dy udhëheqësit patën një bisedë të frytshme mbi të ardhmen e tregtisë mes vendeve të tyre.
Trump tha se marrëveshja do të përfshijë edhe projektin e tubacionit “Keystone XL”. Tubacioni i propozuar do të transportonte 830,000 fuçi naftë në ditë nga rërat naftëmbajtëse të Albertës veriore drejt qendrës kryesore amerikane të ruajtjes në Cushing, Oklahoma, dhe më pas drejt rafinerive në bregun e Gjirit të Meksikës.
Në vitin 2021, ish-presidenti Joe Biden anuloi një leje kyçe për këtë projekt, i cili ishte një nismë e sektorit privat.
“Kemi idenë e një marrëveshjeje shumë të mirë me Kanadanë. Fola sërish me kryeministrin dhe kemi skicën e një marrëveshjeje që do të jetë e shkëlqyer për fermerët tanë, e shkëlqyer për vendin tonë. Do të jetë mirë edhe për Kanadanë. Ata do ta ndërtojnë tubacionin ‘Keystone’. Ata do ta paguajnë vetë, ne thjesht do t’u ofrojmë itinerarin”, tha Trump.
Kryeministri kanadez Mark Carney shkroi në rrjetet sociale se biseda me Trump “bazohet në diskutimet e fundit konstruktive mbi konturet e një marrëveshjeje tregtare me përfitime të ndërsjella”, e cila do të krijonte vende pune, do të përmirësonte kostot e jetesës dhe do të respektonte plotësisht gjuhët, kulturën dhe sovranitetin e Kanadasë.
Gjatë muajve të fundit, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tarifa me vlerë miliarda dollarë ndaj njëra-tjetrës.
Vendosja e tarifave ndaj Kanadasë është shndërruar në një çështje debati në disa shtete veriore amerikane, si Michigan dhe Maine, në prag të zgjedhjeve të mesmandatit.
Klan News
/tvklan.al