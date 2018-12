Para që bien nga qielli, është diçka që çdo kush mund ta ëndërrojë, por vështirë të realizohet. Megjithatë për disa shoferë në një autostradë të New York-ut, kjo gjë është bërë realitet.

Never thought I’d I see a BRINKS truck accident. 100 dollar bills flying everywhere 😂 I’m glad no one was hurt 🙈🙏🏾💵💸💰 pic.twitter.com/pkFu741jWa

— Jon Halapio (@Jhalapio67) December 13, 2018