Parada bashkon gjithë shqiptarët

17:59 28/11/2023

111-vjetori i Pavarësisë, Veliaj: Shqiptarët e bashkuar e çojnë vendin përpara

Mijëra shqiptarë nga të gjitha trojet morën pjesë në Paradën Shqiptare të organizuar në kuadër të 111-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Nga sheshi “Skënderbej”, kryebashkiaku Erion Velija uroi shqiptarët për ditën e flamurit.

Pavarësisht reshjeve të shiut, grupet kulturore, artistike e sportive nga Shqipëria, qytetet shqipfolëse të Ballkanit Perëndimor, Plava, Gucia, komuna e bashki të vogla shqiptare të Malit të Zi, nga Presheva e Bujanovci, Kosova, Maqedonia e Veriut, rreth 50 delegacione arbëreshe dhe shqiptarët e Disaporës ecën bashkë në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, për ta kthyer Tiranën në zemrën e shqiptarisë.

Parada nisi nga sheshi “Nënë Tereza”, me parakalimin e motoristëve dhe më pas vijoi me marshimin e 150 delegacioneve, nga të gjitha trojet shqiptare.

Kjo paradë organizohet për herë të parë në Shqipëri. Ajo është konceptuar në trajtën e një spektakli ngjyrash të traditës dhe trashëgimisë sonë kulturore.

Të shumë ishin qytetarët që ndoqën paradën në të dy anët e Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Parada u finalizua me ngritjen ceremoniale të flamurit shqiptar në sheshin “Skënderbej” nga kryebashkiaku Veliaj i shoqëruar edhe nga të gjithë kryetarët e komunave e jashtë trojeve.

Në sheshin e tejmbushur nga qytetarët që kishin ardhur nga e gjithë bota, u valëvit flamuri kombëtar, nën tingujt e Bandës Frymore dhe himnin e flamurit.

Parada u organizua nga bashkia e Tiranës në bashkëpunim me shoqatën “Albanian Roots” dhe pritet që ky të jetë një event i përvitshëm që do të zhvillohet me rastin e 28 Nëntorit.

