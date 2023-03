Paralajmërimi i ekspertit: Shoferët e rinj, jo mjete me fuqi motorike të lartë në 3 vitet e para

10:27 14/03/2023

Aksidentet me pasojë vdekje gjatë ditëve të fundit në vendin tonë kanë ngritur alarm tek autoritetet përkatëse rrugore.

Rasti i aksidentit në mbikalimin e TEG-ut në Tiranë ku humbën jetën 3 të rinj të cilët udhëtonin me një automjet luksoz Audi A8, ishte më i rëndi.

Në këtë aksident fatal pasditen e 9 Marsit, humbën jetën shoferi Klevis Ruçaj 20 vjeç dhe dy pasagjeret Erisilda Alushi 22 vjeçe dhe Sikela Përroj 23 vjeçe.

Eksperti i Policisë Rrugore Ali Yzeiri, deklaroi në studion e emisionit Uniko nga Spartak Koka se makina po lëvizte me të paktën 150 km/h dhe pas përplasjes me barrierën mbrojtëse fluturoi rreth 30 metra.

I pyetur nga gazetari Spartak Koka nëse policia po harton masa për të parandaluar të tilla aksidente të rënda, ai paralajmëroi se tashmë po shqyrtohen disa ndryshime në Kodin Rrugor.

E sipas tij, një ndër to që po diskutohet është të ndalohen shoferët e rinj në 3 vitet e para që të përdorin makina me fuqi motorike të lartë.

Ali Yzeiri: Po shikohen ndryshimet në Kodin Rrugor, është ngritur një grup pune për të parë jo vetëm pjesën e kësaj grupmoshe, por dhe për mjetet që ata mund të përdorin, pra për kubikët, për fuqitë motorike të larta. Për 3 vitet e para të pajisjes me leje drejtimi të një drejtuesi po shikohet mundësia që këta të mos përdorin mjete me fuqi të tillë. Pra, një mjet i tillë me atë fuqi motorike është për një adoleshent tamam një armë vrasëse.

Audi A8 që u përfshi në aksidentin te mbikalimi i TEG-ut ishte me fuqi motorike 4200 kubikë. Specialisti i Policisë Rrugore nuk përcaktoi shifra se sa do të jetë fuqia motorike që do të lejohet të përdorin shoferët e rinj pasi ky ndryshim është ende në diskutim nga grupi i punës. /tvklan.al