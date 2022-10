Paralajmërimi i Gisele Bündchen për bashkëshortin e saj

15:08 28/10/2022

Modelja e njohur i kërkon futbollistit të heqë dorë nga futbolli

Gisele Bündchen thuhet se i ka dhënë bashkëshortit të saj, Tom Brady, një ultimatum që kërcënon t’i jap fund martesës së tyre.

“Gisele i tha Tomit ose ai të lërë futbollin për të kaluar kohë me familjen ose ajo do të largohet përgjithmonë”, tha një burim për Us Weekly.

“Ajo nuk dëshiron që ai të vazhdojë të lëndohet dhe të mos jetë në gjendje ta shijojë jetën në të ardhmen. Ajo po e bën këtë për familjen e saj.’ ka vijuar më tej ky burim.

Page Six publikoi lajmin në shtator se supermodelja, 42 vjeç, dhe qendërmbrojtësi, 45 vjeç, kishin hyrë në një luftë për vendimin e futbollistit për tu larguar nga futbolli.

Brady ka dy fëmijë me modelen Benjamin, 14, dhe Vivian, 9, dhe gjithashtu ka një djalë më të madh me ish-partneren e tij Bridget Moynahan.

