Paralajmërimi i Macron për vizat, Osmani: Vret dialogun

Shpërndaje







19:52 30/08/2023

“Ndëshkim për qytetarët e Kosovës, jo për liderët”

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i është kundërpërgjigjur deklaratave të Presidentit francez se shteti tij do të shqyrtojë mundësinë për pezullimin e mundshëm të vendimit për heqje të vizave për qytetarët e Kosovës nga 1 Janari i vitit 2024.

Ajo ka thënë se një veprim i tillë do ta vriste dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Unë do të thosha që kjo është mënyra për ta vrarë dialogun një herë e përgjithmonë. Në qoftë se dëshiron dikush që të mos ketë më dialog, atëherë ndërmerr masa të tilla, që janë masa ndëshkuese ndaj popullit të Kosovës. Nuk janë ndaj ndonjë lideri, nuk janë ndaj një politike, janë ndaj popullit të Kosovës. Dhe një ndëshkim i tillë i paprecedentë, që edhe ashtu ka qenë padrejtësi e madhe për popullin e Kosovës, do të rezultojë me vdekjen e dialogut. Nuk ka më askush mandat që të shkojë në Bruksel, kur populli i Kosovës ndëshkohet”.

Tha se më 1 Shtator do të jetë gati udhëzimi për mbajtjen e zgjedhjeve të hershme në katër komunat veriore.

Këto komente ajo i ka bërë pas homazheve që ka bërë në ditën e të zhdukurve.

Tv Klan