Paralajmërimi i UEFA për biletat

22:40 12/05/2022

Qeveria e futbollit europian u bën thirrje tifozëve të mos blejnë bileta nga palët e treta, nuk do jenë të vlefshme

UEFA ka paralajmëruar të gjithë tifozët të cilët po kërkojnë në treg të zi bileta të finaleve të tri kompeticioneve europiane, se nuk do të lejohen që të futen në stadiume.

Fansat e ekipeve respektive kanë siguruar një vend në stadiume nëpërmjet aplikimeve në klubet e tyre, e po ashtu kanë marrë bileta, të nxjerra në shitje nga UEFA. Por, ka edhe një mundësi për të blerë këto bileta nëpërmjet palëve të tjera.

Në faqe interneti, një biletë për finalen e Ligës së Kampioneve që luhet më 28 Maj në “Stade de France” të Parisit shitet nga 3285 Euro. Edhe për finalen e 18 Majit të Ligës së Europës Rangers-Eintracht Frankfurt, biletat nisin nga 1960 Euro.

Interesim të jashtëzakonshëm ka edhe për finalen e Ligës së Konferencës, që do të luhet në Tiranë më 25 Maj, Roma-Feyenord, me biletat që nisin nga 800 Euro, e shkojnë deri në 5 mijë Euro.

Por për qeverinë e futbollit europian, vetëm UEFA kryen shitjet në bazë të kushteve strikteve që ndalojnë rishitjen apo reklamimin e paautorizuar. Dhe blerja nga palët e treta është shkelje e këtyre kushteve.

UEFA e ka bërë të qartë se do të anulojë vlefshmërinë e biletave. Institucioni numër 1 i futbollit europian ka paralajmëruar fansat që do të tentojnë të hyjnë në stadium me bileta false, se nuk do të lejohen. Kontrollet do të shtohen nga UEFA e nga autoritetet vendase.

