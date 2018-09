Paralajmërimi për gratë shtatzëna

Është një rutinë e njohur për çdo nënë. Pasi fëmijët kthehen në shtëpi nga shkolla, iu shërbehet dreka ose darka dhe ushqimi i mbetur nga ata konsumohet nga nënat dhe më pas shkëmbimi i puthjeve dhe përqafimeve.

Por ekspertët kanë paralajmëruar nënat shtatzëna që të shmangin ndërveprime të tilla për shkak se ata mund të kalojnë ndonjë virus te fëmija që nuk ka lindur ende.

Për një virus pak të njohur, por të zakonshëm, CMV (cytomegalovirus), mund të transmetohet përmes pështymës së fëmijëve, shpesh e gjetur në ushqimin e lënë dhe të marrë përmes puthjeve dhe të infektojnë foshnjat e palindura.

Shkencëtarët në Universitetin e Londrës të St George kanë paralajmëruar nënat shtatzëna se virusi i lindur mund t’i vërë fëmijët në rrezik të paralizës cerebrale, shurdhim dhe të ndikojë në një zhvillim të ngadaltë.

Një nënë, Gayle Book, 40 vjeç, nga Greenëich, foli për dhimbjen e saj kur zbuloi se djali i dytë, Toby, ishte prekur nga CMV prej saj qëkur ishte në mitër.

Toby, tashmë katër vjeç, ka mbetur i shurdhër dhe nuk mund të komunikojë apo të hajë pa ndihmë. Ai gjithashtu ka vështirësi në lëvizje dhe duhet të shkojë në një shkollë për fëmijë me aftësi të kufizuara.

CMV prek rreth 1000 foshnje çdo vit dhe mund të shkaktojë aftësi të kufizuara të rënda. Përafërsisht një në pesë foshnje me CMV kongjenitale do të ketë probleme shëndetësore afatgjata. Bebet që lindin me infeksion, por që nuk tregojnë simptoma, janë ende në rrezik të zhvillimit të komplikimeve, siç është shurdhja, më vonë gjatë jetës./tvklan.al