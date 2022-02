Paralajmëroi luftë kibernetike, Anonymous sulmon faqen e qeverisë çeçene

08:58 27/02/2022

Grupi i hakerave Anonymous pretendon se kanë rrëzuar website-n e qeverisë çeçene, 12 orë pasi aleati i Rusisë nisi të dërgonte trupa në Ukrainë.

Republika Çeçene është një ndër republikat e Rusisë. Lideri i saj, Ramzan Kadyrov, është një aleat i afërt me Putinin.

Anonymous deklaroi luftë ndaj Rusisë të premten dhe ka ndërmarrë disa sulme kibernetike ndaj qeverisë ruse./tvklan.al

BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar