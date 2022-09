Paralajmërojnë studiuesit: Fibrat shumë të rafinuara rrisin rrezikun e kancerit të mëlçisë

Shpesh rekomandohet të konsumoni ushqime që janë të pasura me fibra për të mbajtur peshën optimale dhe për të shmangur gjendjet kronike si diabeti dhe kanceri. Megjithatë, këshillohet të shmangni ose kufizoni konsumin e fibrave të rafinuara.

Një studim i ri ka paralajmëruar se marrja e tepërt e fibrave të rafinuara si inulina mund të rrisë rrezikun e kancerit të mëlçisë tek disa njerëz – veçanërisht ata me probleme të mëlçisë.

Jo vetëm që inulina tregtohet si një prebiotik që promovon shëndetin, por përdoret gjithashtu si një përbërës i zakonshëm në shumë ushqime të përpunuara.

Studimi nga Universiteti i Toledos u botua në revistën Gastroenterology.

Të gjitha sëmundjet fillojnë nga zorrët

Autori i vjetër Dr. Matam Vijay-Kumar nga Kolegji i Mjekësisë dhe Shkencave të Jetës në universitet, vuri në dukje se studimi i tyre mbështet idenë se “të gjitha sëmundjet fillojnë nga zorrët”.

Ai beson se zbulimi mund të ndihmojë në identifikimin e individëve që janë të ndjeshëm ndaj zhvillimit të kancerit të mëlçisë vite përpara se ndonjë tumor të fillojë të formohet dhe t’i lejojë ata ta reduktojnë atë rrezik me modifikime të thjeshta diete.

Në studimin e tyre të mëparshëm, Vijay-Kumar dhe ekipi i tij kishin zbuluar se konsumimi i dietës që përmban inulin çoi në zhvillimin e kancerit të mëlçisë në disa minj me defekte të sistemit imunitar. Tani, ata e kanë kuptuar pse minjtë u prekën nga kanceri kaq agresiv.

Studimi i tyre i ri shpjegon lidhjen midis konsumit të fibrave shumë të rafinuara dhe rritjes së rrezikut të kancerit të mëlçisë.

Si fibra e rafinuar rrit rrezikun e kancerit të mëlçisë?

Ekipi zbuloi se të gjithë minjtë që u prekën nga tumore malinje kishin përqendrime të larta të acideve biliare në gjakun e tyre, ndoshta të shkaktuar nga një defekt kongjenital i quajtur shunt portosistemik. Në këtë defekt vaskular, gjaku nga zorrët anashkalon mëlçinë dhe kthehet në pjesën tjetër të trupit pa filtrim. Kjo stimulon sistemin imunitar dhe shkakton inflamacion.

Prania e një shunti portosistemik shkakton mbi prodhimin e acideve biliare, të cilat përfundimisht derdhen dhe hyjnë në gjak në vend që të shkojnë në zorrë.

Të gjithë minjtë me acide të tepërta biliare në gjakun e tyre pësuan dëmtim të mëlçisë, por vetëm ata që ushqeheshin me inulin zhvilluan karcinomën hepatocelulare, një kancer primar vdekjeprurës të mëlçisë. Megjithatë, minjtë me acide të ulëta biliare zhvilluan kancer kur iu dha e njëjta dietë që përmban inulin.

“Inulina dietike mund të shkaktojë imunosupresion, i cili është i keq për mëlçinë”, tha autori i parë Dr. Beng San Yeoh.

Pas një analize statistikore, ekipi i Vijay-Kumar zbuloi gjithashtu se burrat që zhvilluan kancer të mëlçisë kishin nivele të larta të acidit biliar në gjak, dy herë më të larta se burrat që nuk kishin kancer të mëlçisë.

Në mënyrë intriguese, ata zbuluan gjithashtu se marrja e lartë e fibrave lidhet me rrezikun më të ulët të kancerit të mëlçisë tek ata me nivele të ulëta të acidit biliar në serum, e njëjta dietë rrit rrezikun e kancerit të mëlçisë tek burrat me nivele të larta të acidit biliar.

Bazuar në gjetjet e tyre, ekspertët theksuan nevojën për testim të rregullt të nivelit të acidit biliar në gjak, në mënyrë që individët me nivele më të larta se normale të acideve biliare në gjakun e tyre të mund të jenë të kujdesshëm ndaj marrjes së fibrave të rafinuara dhe të fermentuara. /tvklan.al