Parandalohet ngjarja kriminale, arrestohet 35-vjeçari me rroba ushtarake dhe arsenal armësh

18:48 09/01/2023

Një 35-vjeçar është ndaluar nga Policia e Lezhës ditën e sotme, i cili mbante me vete një arsenal armësh.

Burime për korrespondentin e Klan News në Lezhë, Eris Nikolli, bëjnë me dije se i riu i veshur me rroba ushtarake rreth 35 vjeç, me anti-plumb u kap pranë një servisi në Ishull Shëngjin Lezhë.

Supozohet se arsenali do të përdorej për një ngjarje të mundshme kriminale.

Në çantën e të riut u gjetën granata, armë dhe municione luftarake.

Policia e Lezhës deri më tani nuk ka dhënë ende asnjë informacion zyrtar në lidhje me arrestimin e tij./tvklan.al