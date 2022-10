Parandjenja e nënës ka shpjegim shkencor, fizioterapisti: Ka të njëjtën fushë magnetike me fëmijën

Shpërndaje







10:35 20/10/2022

Arjan Llaperi, i cili në profesion është fizioterapist, sqaron nga ana shkencore në “Aldo Morning Show” në Tv Klan pse lidhja e nënës me fëmijën është kaq e fortë. E gjitha lidhet me fushën magnetike, shpjegon ai, sepse nëna dhe fëmija janë të vetmit që e kanë të njëjtë. Ky është shkaku pse nëna mund të ndiejë emocionet e fëmijës edhe kur ai është larg, apo siç njihet ndryshe, parandjenja e nënës.

Arjan Llaperi: Është diçka interesante që doja ta ndaja me ju dhe me dëgjuesit tuaj për sa i përket duke e parë nga aspekti i fushës time, unë jam fizioterapist. Në një seminar që kemi bërë për rezonancën magnetike, fakti interesant është që vetëm nëna me fëmijën ka fushë të njëjtë të rezonancës magnetike.

Aldo: Kjo ndodh në të gjitha lindjet, në të gjitha rastet?

Arjan Llaperi: Në të gjitha rastet për arsye se nëna e mban 9 muaj fëmijën në bark dhe krijon një fushë magnetike të njëjtë. Përveçse në rastet kur jemi në ndonjë bunker apo mbyllje betoni, nuk ndjehet. Në një pyetje që kemi bërë në seminar, “pse ndodh kjo?” E keni parasysh kur themi kur ndodh ndonjë emocion i fortë, si i gëzueshëm, ashtu edhe i hidhërueshëm, ”na u ngritën qimet përpjetë?”

Aldo: Po.

Arjan Llaperi: Gjithë kjo energji që transmetohet nga trupi shpërndahet në natyrë ashtu si valët e telefonit kur unë ju marr ju, shkojnë përplasen diku te satelitët dhe kthehen përsëri, ashtu edhe vala magnetike del nga trupi dhe shkon e përthithet vetëm nga nëna. Vjen edhe tek unë, edhe tek tjetri, por vetëm nëna është ajo që e ndien dhe thotë “ua se ç’ më ka çuni” ose “ç’më ka vajza”.

Llaperi shton se kjo të gjithë kemi fushë magnetike, por ajo është e njëjtë vetëm mes nënës dhe fëmijës, jo në lidhjet burrë-grua apo baba-fëmijë./tvklan.al