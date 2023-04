Paraqitja e parë në tapetin e kuq për Reese Witherspoon pas divorcit

15:10 15/04/2023

Aktorja u shfaq elegante në premierën e filmit “The Last Thing He Told Me”

Aktorja Reese Witherspoon ka bërë paraqitjen e parë publike që nga ndarja me ish-bashkëshortin e saj Jim Toth. Ajo u shfaq në tapetin e kuq për premierën e filmit më të fundit “The Last Thing He Told Me”.

Witherspoon shkëlqeu në tapetin e kuq e veshur një fustan të zi ndërsa ishte duke buzëqeshur gjatë gjithë natës. Ajo u pa duke ndërvepruar edhe me anëtarët e tjerë të kastit si Jennifer Garner dhe Aisha Tyler.

Mesa duket ylli i Hollivudit ka lënë pas problemet në jetën private për të fokusuar tek karriera e saj e suksesshme si aktore.

Aktorja konfirmoi lajmin për divorcin e saj në rrjetet sociale më 1 Prill, duke i dhënë fund martesës së saj dymbëdhjetëvjeçare me Toth.

Fituesja e Oskarit ishte e martuar më parë me bashkëpunëtorin e saj në filmin “Cruel Intentions” Ryan Phillippe nga viti 1999 deri në vitin 2008. Ish-çifti janë prindër të vajzës Ava, 23 vjeç, dhe djalit Deacon, 19 vjeç.

Klan News