Paraqitja e shkurtër e “The Lord of the Rings: The Rings of Power” debuton në Super Bowl

22:00 14/02/2022

Prime Video e Amazon u dha fansave të Tolkien një vështrim të parë në serialin e tyre të ardhshëm televiziv “The Lord of the Rings: The Rings of Power” gjatë tremujorit të tretë të Super Bowl.

Trailer-i 60 sekondash paraqet peizazhe gjithëpërfshirëse dhe krijesa të njohura të kukudhëve, xhuxhëve dhe hobitëve nga “The Hobbit” dhe “The Lord of the Rings”. Prezantohet nga një personazh i ngjashëm me hobbit-in femër duke thënë: “A nuk e keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë ka tjetër atje? Ka mrekulli në këtë botë përtej çudive tona“.

Aktori uellsian Morfudd Clark shfaqet si Galadriel në trailer, një personazh elf i luajtur nga Cate Blanchett në përshtatjet e Peter Jackson. “The Rings of Power” në titullin e serialit duket se aludon për unazat e krijuara nga një garë kukudhësh për Sauron, një prani e keqe në Tokën e Mesme.

Amazon shpenzoi rreth 465 milionë Dollarë për xhirimet e sezonit të parë të shfaqjes, sipas zyrtarëve qeveritarë në Zelandën e Re, ku u xhirua seriali. “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, i cili raportohet të jetë seriali më i shtrenjtë televiziv ndonjëherë, do të publikohet në Amazon më 2 Shtator.

