Parashikimi i horoskopit: Një javë erotike dhe pozitive, do përballeni me të papritura

13:33 09/01/2023

Në emisionin “Shije Shtëpie”, në Tv Klan ka qenë në një lidhje direkte astrologia Krisanthi e cila ka bërë një parashikim të përgjithshëm për të gjitha shenjat gjatë kësaj jave. Ajo shprehet se do jetë një javë pozitive, erotike dhe se shumë prej shenjave do kenë takime të papritura me njerëz të rëndësishëm që luajnë një rol në jetën tyre, apo dhe mund të gjejnë dashurinë.

Katerina Trungu: Si do të jetë gjendja pas një hëne të plotë në shenjën e Gaforres?

Krisanthi: Ishte një hënë e plotë shumë pozitive megjithëse kishte tendencën për keqkuptime, për konflikte që vinin si pasojë e keqkuptimeve, pasi kishim një ngarkesë më të madhe emocionale dhe një ndjeshmëri më të madhe, por është një anë shumë e mirë për t’u shkëputur nga ato zakonet që ne duam të shkëputemi.

Për shembull të nisim gjimnastikën, të fillojmë një dietë. Kjo java që vijon është një javë pozitive, madje sot është një ditë shumë e mirë erotike. Në datën12 kthehet dhe Marsi në fushë të drejtë kështu që dhe punët do të na shkojnë më mbarë, paralelisht në fund të javës të gjithë duhet të jemi të përmbajtur në shpenzimet tona dhe të ruajmë marrëdhëniet tona personale erotike, ndërkohë që shumë të do jenë ata që do të kenë takime të papritura me njerëz të rëndësishëm, me atë që themi dashuri me shikim të parë ose me njerëz të rëndësishëm që do të luajnë një rol në jetën e tyre. /tvklan.al