Parashikimi i Meri Shehut për javën: Vajzat Dash ‘mbyten’ me dyshime, Akrepët ‘mbulohen’ nga dashuria…

Shpërndaje







19:29 06/02/2023

Këtë javë asnjë shenjë nuk merr 5 yje nga astrologia Meri Shehu, e ftuara e përhershme e të hënave në “Rudina” në Tv Klan. Në parashikimin e javës, është pikërisht fundi i saj që ka nevojë për t’i kushtuar më shumë vëmendje sepse do të vijojnë të papriturat. Shkëlqimi më i madh është për Akrepët dhe Peshoret të cilët do ta ndiejnë më pak nëse do të dinë ta përdorin si duhet energjinë e planetëve.

Dashi – 2 yje

Janë një nga shenjat që fundjavën ndoshta do ta kenë me prapaskenë ose dyshim të fuqishëm për nëj njeri të rëndësishëm në jetën e tyre që mund të jetë një epror, një njeri që i ka marrë nën mbrojtje, një njeri që udhëheq punët e tyre dhe nuk ndihen shumë konform lidhur me të. Disa femra Dash mund ta përjetojnë edhe me partnerin e tyre në çift, atë ekzistues ose atë që mund të hyjë apo projektet e tyre të ardhshme. Dashët duhet të kenë kujdes, sidomos femrat për lajmet që vijnë në fundjavë. Fillimi i javës është i mirë, mund të kenë lajme të mira ekonomike, romanca nga e mërkura dhe e enjtja.

Demi – 1 yll

Urani në Dem bën katërkëndëshin me Hënën e plotë dhe për një 10-ditësh në vazhdim iu sjell Demëve ngjarje të papritura në jetën personale dhe çështje familjare. Shumë Dem që kanë biznese familjare, kontradikta me të afërmit, çështje të hapura, që punojnë me tokën, bankat apo lidhje me lekët duhet të kenë shumë kujdes edhe kësaj jave të paktën.

Binjakët – 3 yje

Shkëlqejnë dhe kanë marrë 3 yje sepse shumë planetë në Dash, Hëna e plotë në Luan nuk i godet keq, iu jep një manifestim të bukur të ndjenjave, të talenteve të tyre. Do vishen bukur, do performojnë bukur, do takohen me njerëz të rëndësishëm dhe duket sikur këtë nuk e tund askush. Do kenë kujdes në çështjet ekonomike nga një prapaskenë që do iu bëhet në fundjavë dhe shumë Binjakë që bëjnë punë të fshehta do të kenë kujdes nga takimet me njerëz mistikë.

Gaforrja – 2 yje

Shenja kardinale që goditet drejtpërdrejt nga Mërkuri dhe Plutoni që takohen bashkë në Bricjap. Bëhet një marrëveshje e keqje në kurriz të tyre ose e dyshimtë dhe kjo do vazhdojë në fundjavë më shumë. Deri atëherë, Gaforret do merren me çështjet ekonomike dhe duhet t’i ekuilibrojnë shumë. Kujdes me shpenzimet e tepërta.

Luani – 3 yje

Përjetuan një Hënë të plotë, por kundërshtimi nga Urani në Dem që Urani është i Ujorit përballë shenjës së tyre ka probleme familjare, në çift dhe në bashkëpunime të rëndëisshme të cilat do bëhen të dukshme, më të detajuara dhe mund të dalë më në pah ai skandali i paqartësuar dhe më parë. Luanët që kanë prapaskena e skandale të kenë kujdes, sidomos me shëndetin apo në marrëdhënie pune. Hëna e plotë i ndihmon, gjithsesi iu jep një fushëpamje të mirë dhe energji pozitive.

Virgjëresha – 1 yll

Takimin e Mërkurit me Plutonin në Bricjap nuk do ta përjetojnë mirë në një çështje erotike ose plan krijues dhe do ndihen dyshuese për atë që duan të bëjnë për momentin. U duket sikur po u luhet një lojë e madhe ose pabesi dhe kjo tendencë dyshimi i ka lënë me një yll. Hëna e plotë në Luan i ka bërë pak nervoze sepse është në shtëpinë e 12-të për to, në shtëpinë e mendimeve dhe mbylljes brenda vetes.

Peshorja – 4 yje

Megjithëse janë shenjë kardinale, do bëjnë një ndryshim të madh, një revolucion në marrëdhëniet e tyre familjare. Do arrijnë të vendosin idetë e tyre ose të bëjnë një ndryshim thelbësor në mënyrën si i projektojnë gjërat e tyre. Shumë peshore që kanë pasur pengesa deri tani mund të dalin në jetën e tyre, në lojën e tyre pas një revolucioni të madh ose të vogël në çështjet personale dhe do mund të arrijnë.

Akrepi – 4 yje

Është java më erotike, jemi futur në muajin e tyre më erotik dhe aty ku lulëzon dashuria, le të ikin paratë por kur kanë fat në dashuri, s’do kenë fat me paratë kështu që do marrin të parin. Të marrin fatin në karrierë dhe në punë, të dashurohen nga njerëzit më shumë se sa të investojnë në jetën personale, të investojnë në jetën publike dhe karrieriste sepse do marrin shkëlqimin dhe dashurinë më të madhe për të kompensuar edhe disa humbje ekonomike që do i fitojnë më vonë.

Shigjetari – 3 yje

Shumë planetë në Dash, Hëna e plotë në Luan i bëri erotikë, i dha energji, i bëri euforikë. I ka bërë me kaq shumë energji sa nuk e kuptojnë që mund të kenë probleme më vonë të cilat do t’i kuptojnë në fundjavë me çështje ekonomike që mund t’iu përmbysen, të afërm që do iu kërkojnë më shumë se sa duhet para dhe veprime nga ana e tyre.

Bricjapi – 2 yje

Takohet Mërkuri me Plutonin në shenjën e tyre, ky është një takim jo fatal, por një lodhje mendore ose plan shumë i stërholluar që duhet ta ndjekin me kujdes. Lodhja do bëhet pjesë e jetës së tyre, por dhe dyshimi nëse ia vlen gjithë kjo sipërmarrje.

Ujori – 3 yje

Hëna e plotë përballë shenjës së tyre solli nuanca të bukura në marrëdhënie me të tjerët, dashuri, mirësi por edhe një tolerancë që nëse Ujorët e japin do kenë bashkëpunime shumë të mira, romanca dhe lajme të mira ekonomike këtë javë.

Peshqit – 1 yll

Megjithëse Afërdita është në shenjën e tyre, takohet me Neptunin, lidhet me Uranin dhe e gjithë kjo është një gjë shumë e bukur por mbetet për t’u parë. Hëna e plotë në Luan që është zjarr i djeg këto mundësitë e Peshqve ose nuk i lë në harmoninë dhe qetësinë e vet./tvklan.al