Parashikimi i motit 1 Maj 2022

08:04 01/05/2022

Sipas MeteoAlb, vendi ynë paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash gjatë orëve të paradites por pas mesdite vranësirat do të jenë më të dukshme ku dhe herë pas here do të pësojnë zhvillim duke sjellë reshje shiu në të gjithë shtrirjen lindore, ndërsa momente me pika shiu në zona të izoluara ne qarkun e Elbasanit.

Parashikohet që gjatë natës vranësirat e dendura të jenë të pranishme në të gjithë Shqipërinë. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 24°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi perëndimor- veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë. /tvklan.al