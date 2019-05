Sipas Meteoalb, Shqipëria do të jetë nën kushtet e një moti të vranët por herë pas here do të ketë dhe shira të dobët.

Ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjellë një përmirësim gradual të kushteve të motit, ku vranësirat do të zhvendosen në zonat lindore, por ultësira perëndimore do të mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare.

Temperaturat e ajrit do të variojnë nga 7 gradë Celsius në 25 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 35 km/h duke shkaktuar në det dallgëzim 3 ballë. /tvklan.al