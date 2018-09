Parashikimi i motit 10 Shtator

Në Veri-Veriperëndim të vendit dhe pjesërisht në zonat Qendrore moti paraqitet i vranët, por zonat Jugore vijojnë me kthjellime dhe alternime vranësirash. Pjesa e dytë e ditës mbetet me kthjellime të shkurtra dhe vranësira të shpeshta në pjesën më të madhe të vendit.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit ulen me 1°C gjatë mëngjesit, por ngritje me të paktën 2°C sjell mesdita, në të gjithë territorin shqiptar. Era do fryjë e lehtë deri mesatare, me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Perëndimor duke bërë që në det dallgëzimi të ulet në 2 ballë./tvklan.al