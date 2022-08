Parashikimi i motit 12 Gusht 2022

Shpërndaje







08:00 12/08/2022

Sipas MeteoAlb, territori Shqiptar mbetet në dominimin e vranësirave të shpeshta që në orët e para të ditës. Parshikohet që vranësirat të pësojnë dhe zhvillime, ku prezenca e lartë e lagështirës në ajër do të krijojë mundësitë për reshje në pothuajse të gjithë vendin tonë.

Pritet që herë pas here të ketë dhe rrebeshe afatshkurtra shiu të cilat më prezente do të jenë në përgjatë shtrirjes Lindore. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 10°C deri në 34°C.

Era do të fryjë mesatarisht në det me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Perëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë./tvklan.al