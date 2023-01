Parashikimi i motit 12 Janar

08:08 12/01/2023

Masat e ftohta me origjinë veri-verilindore tashmë kanë depërtuar duke sjellë mot kryesisht të kthjelltë, por të ftohtë në të gjithë territorin e vendit. Orët e pasdites do të sjellin kalime vranësirash të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por mbeten konstante në orët e mesditës duke u luhatur nga -4°C deri në 13°C.

Era do të fryjë e ftohtë nga verilindja duke arritur shpejtësinë deri në 40 km/h për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim 3 ballë./tvklan.al