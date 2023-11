Parashikimi i motit, 12 Nëntor 2023

12/11/2023

Sipas MeteoAlb, territori shqiptar do të mbetet sërish nën dominimin e vranësirave dhe shirave, por me intensitet të ulët ku më të theksuara shirat do të paraqiten në zonat veriore dhe qendrore të Shqipërisë.

Në majat e maleve do të shfaqen reshje të izoluara dëbore, kryesisht në Verilindje të Shqipërisë.

Orët e pasdites sjellin përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike në të gjithë territorin dhe për pasojë kthjellimet dhe vranësirat e herë pas hershme do të jenë prezente deri vonë në mbrëmje kur priten sërish vranësira dhe shira në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por mesdita sjell rritje të lehtë të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 6°C deri në 19°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi kryesisht verior duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 4 ballë./tvklan.al