Parashikimi i motit 12 Prill 2022

08:00 12/04/2022

Sipas MeteoAlb, vijon në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike territori shqiptar ku kthjellimet do të jenë dominante në të gjithë vendin, përjashtuar kalime vranësirash të lehta në zonat verilindore dhe juglindore.

Parashikohet që moti i kthjellët dhe i ngrohtë të mbetet prezent edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe mesditë duke regjistruar vlerën minimale në qytetin e Peshkopisë me 1°C, ndërsa vlera maksimale do të shënohet në qytetin e Sarandës me 16°C.

Era do fryjë e lehte në toke dhe në det me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi permanent lindor duke krijuar në det dallgëzimi të ulët./tvklan.al