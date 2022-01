Parashikimi i motit 13 Janar 2022

Shpërndaje







08:00 13/01/2022

Sipas MeteoAlb, moti i kthjellët dhe i ftohtë do të jetë dominant në të gjithë territorin e vendit. Orët vijuese do të sjellin kalime vranësirash nëpër të gjithë vendin ku më të dukshme do të jenë në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore.

Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Era e ftohtë verilindore do të bëjë që i ftohti të ndjehet edhe më shumë.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga -8°C deri në 10°C.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi 50 km/h nga drejtimi permanent verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë. /tvklan.al