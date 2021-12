Parashikimi i motit 14 Dhjetor 2021

14/12/2021

Sipas MeteoAlb: Edhe nesër, territori shqiptar mbetet nën dominimin e masave të ftohta siberiane duke mbizotëruar moti i kthjellët por shumë i ftohtë, përjashtuar zonat malore përgjatë shtrirjes lindore të cilat do të kenë herë pas here vranësira të shpeshta. Pasditja dhe mbrëmja largon vranësirat nga zonat malore duke bërë që moti i kthjellët të jetë prezent. Era e ftohtë verilindore do të bëjë që i ftohti të ndjehet më shumë.

Temperaturat e ajrit do të ulen serish në mëngjes, por kostante mbeten vlerat e mesditës duke luhatur vlerat ditore nga -7°C deri në 11°C.

Era do të fryjë mestarisht me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi veri-verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë./tvklan.al