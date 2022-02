Parashikimi i motit 14 Shkurt

14/02/2022

Një sistem i fuqishëm vranësirash do të vendoset në vendin tonë, që në orët e para të mëngjesit duke sjellë shira të dobët në të gjithë vendin si edhe reshje të pakta dëbore në zonat e thella malore. Orët vijuese mbeten në ndikimin e vranësirave dhe shirave të dobët në veri dhe qendër të territorit duke lënë me vranësira, por pa reshje zonat jugore të Shqipërisë, situatë kjo e cila do të vijojë edhe gjatë natës.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por mesdita ruan vlera kostante duke u luhatur nga 2°C deri në 16°C.

Era do të fryjë mestare deri e fortë me shpejtësi 50 km/h nga drejtimi jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë./tvklan.al