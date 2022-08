Parashikimi i motit 15 Gusht 2022

08:00 15/08/2022

Sipas MeteoAlb, vendi ynë parashikohet që të përfshihet nga masa ajrore të qëndrueshme të cilat do të mbeten prezente përgjatë gjithë 24 orëshit.

Pritet që në Ultësirën Perëndimore të ketë dominim të kthjellimeve dhe kalimeve të vranësirave.

Ndërsa në zonat malore herë pas here do të ketë theksim të vranësirave, por nuk do të mund të ketë reshje në këto zona.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 32°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 1 – 2 ballë./tvklan.al