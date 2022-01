Parashikimi i motit 15 Janar 2022

08:00 15/01/2022

Sipas MeteoAlb do të vijojë të jetë nën dominimin e moti të kthjellët por të ftohtë paraqitet ultësira perëndimore ndërsa pjesa tjetër e territorit mbetet me alternime kthjellimesh dhe kalime të shpeshta vranësirash, ku në shtrirjen lindore vranësirat do të jenë më të dukshme.

Temperaturat e ajrit do te rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 14°C.

Era do fryjë mesatare në tokë dhe në det duke arritur shpejtësinë 38 km/h nga drejtimi verior, kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim 2 ballë./tvklan.al