Parashikimi i motit 15 Shkurt

Mot i vranët dhe intervale të shkurtra kthjellimesh dominojë në vend. Më të dendura vranësirat paraqiten në zonat verilindore dhe juglindore duke rrezikuar reshje të izoluara dëbore.

Pasditja dhe orët e mbrëmjes dominohen nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta në Ultësirën Perëndimore por vranësirat mbeten më të dukshme në juglindje.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në vlerat e mëngjesit por pritet rënie në orët e mesditës duke bërë që vlerat ditore të luhaten nga -4°C deri në 13°C. Era do të fryjë kryesisht mesatare deri e fortë në det, me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verilindor duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë. /tvklan.al