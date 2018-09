Parashikimi i motit 16 Shtator

Sipas Meteoalb, Shqipëria do të paraqitet me mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare. Më të theksuara do të jenë gjatë pasdites në ekstremet veri dhe verilindjen, ku priten rrebeshe afatshkurtër shiu.

Në mbrëmje do të jenë prezente në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat do të rriten lehtë në orët e para të ditës, por mbeten konstante në mesditë duke ruajtur maksimumin në 33 gradë Celsius.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi 45 km/h në drejtimin verilindor duke shkaktuar në det dallgëzim 2 ballë. /tvklan.al