Parashikimi i motit 17 Dhjetor 2021

08:00 17/12/2021

Sipas MeteoAlb, deri në mesditë, vendi ynë do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët, por pas mesditë priten kalime vranësirash nëpër të gjithë territorin ku më të dukshme vranësirash do të jenë në dy ekstremet verilindje-juglindje duke bërë që problemet me ngricat në këto zona të jenë ende prezent.

Parashikohet që kushtet e motit të kthjellët, por të ftohtë të dominojnë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në mëngjes, dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 14°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi veri-veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 4 ballë./tvklan.al