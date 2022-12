Parashikimi i motit 17 Dhjetor 2022

Shpërndaje







08:00 17/12/2022

Sipas MeteoAlb, territori shqiptar do të përfshihet nga një sistem i dendur vranësirash, i cili do të sjellin në vend vranësira reshje shiu. Pritet që më të dukshme reshjet të jenë në zonat Veriore dhe Veriperëndimore, ku parashikohet të ketë rrebeshe afatshkurtra shiu.

Ndërsa mbrëmja dhe orët e vona të natës do të sjellin përmirësim gradual të kushteve të motit. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por do të ulen ndjeshëm në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 6°C deri në 20°C.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 50 km/h kryesisht nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim mbi 4 ballë./tvklan.al