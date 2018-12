Parashikimi i motit 18 Dhjetor

Vijon ndikimi i motit të paqëndrueshëm gjatë orëve të para të ditës duke bërë që reshjet e shiut dhe dëborës të jenë prezente kryesisht përgjatë kufirit lindor. Pasditja dhe mbrëmja do të sjellin përmirësim të kushteve atmosferike. Kthjellimet dhe vranësirat të dominojnë në të gjithë vendin, kryesisht në rajonin Perëndimor.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes por ruajnë vlera konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -5 °C deri në 15°C. Era do fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë. /tvklan.al