Parashikimi i motit 18 Gusht

18/08/2022

Deri në orët e pasdites vendi ynë paraqitet në dominimin e motit të kthjellët, më të theksuara në zonat bregdetare. Ndërsa në orët vijuese pritet që vranësirat gradualisht të bëhen më të dukshme në territor, ku në zonat malore do të jenë më të dukshme. Po ashtu, pjesërisht zona e ulët do të ketë momente të shkurtra me vranësira të dukshme.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 36°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë./tvklan.al