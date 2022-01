Parashikimi i motit 18 Janar

08:00 18/01/2022

Vijon ndikimi i masave të lagështa në vend duke bërë që vranësirat e dendura të jenë të pranishme në të gjithë territorin nuk do të mungojnë gjithashtu intervalet e shkurtra me kthjellime, kryesisht në ultësirën perëndimore. Orët vijuese mbeten me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -5°C deri në 14°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi verior-verilindor për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohen dallgë 4 ballë./tvklan.al