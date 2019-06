Sipas Meteoalb, Shqipëria do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të herë pas hershme, por vranësirat më të dukshme do të jenë në zonat malore duke gjeneruar shira të dobët.

Temperaturat do të luhaten nga 14-34 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 28 km/h në drejtimin veriperëndimor duke shkaktuar në det dallgëzim 2 ballë. /tvklan.al