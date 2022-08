Parashikimi i motit 19 Gusht

08:00 19/08/2022

Territori shqiptar paraqitet nën ndikimin e masave ajrore afrikane ndonëse në periferi ku moti i kthjellët dhe i nxehtë do të jetë dominant deri vonë pasdite ku shfaqen vranësira të lehta nëpër të gjithë territorin, por në ekstremin veri-verilindje do të gjenerojnë momente me shira të pakët. Rritja e lagështirës në ajër do të bëjë që i nxehti të ndjehet edhe më shumë.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 14°C deri në 39°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë./tvklan.al