Parashikimi i motit 19 Nëntor 2022

08:00 19/11/2022

Sipas MeteoAlb, masat ajrore të paqëndrueshme që kanë përfshirë vendin tonë prej disa ditësh, edhe të shtunën do të sjellin vranësira të shpeshta të cilat herë pas here do të pësojnë zhvillime të përkohëshme duke gjeneruar reshje të pakta.

Por parashikohet që në vendin tonë të ketë dhe intervale me kthjellime, ku më të dukshme do të jenë në zonat jugore.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 20°C.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 60 km/h kryesisht nga drejtimi jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 5 ballë. /tvklan.al