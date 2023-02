Parashikimi i motit 19 Shkurt 2023

19/02/2023

Sipas MeteoAlb, pjesa e parë e ditës në Shqipëri pritet të sjelli orë të shumta me diell në të gjithë territorin. Por duke filluar nga orët e pasdites dhe në vijim parashikohet që në vendin tonë të kemi shfaqje të vranësirave kalimtare, të cilat më të dukshme do të jenë përgjatë kufirit Lindore, por vranësirat nuk do mund të gjenerojnë reshje.

Ndërsa vija bregdetare do të mbetet përgjatë gjithë ditës në mbizotërimin e motit të kthjellët. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 0°C deri në 18°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h./tvklan.al