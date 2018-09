Parashikimi i motit 19 Shtator

Pjesa e parë e ditës do të jetë me mot të kthjellët, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të vijojë me kthjellime dhe vranësira kalimtare, më të theksuara në zonat qendrore dhe lindore. Pasditja do të vijojë me vranësira në zonat veriore, por më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat qendrore dhe jugore.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në orët e para të mëngjesit, por do të mbeten konstante në mesditë duke ruajtur maksimumin 33 deri në 34 gradë Celcius.

Era do të fryjë e lehtë me një shpejtësi 25 kilometra në orë, në drejtimin kryesisht perëndimor./tvklan.al