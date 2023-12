Parashikimi i motit, 2 Dhjetor 2023

Shpërndaje







08:00 02/12/2023

Sipas MeteoAlb, territorit shqiptar do të mbetet sërish nën dominimin e vranësirave dhe shirave, por me intensitet të ulët ku më të theksuara shirat do të paraqiten në zonat veriore dhe ekstremin Jugor të Shqipërisë.

Në zonat e thella malore do të shfaqen reshje dëbore, kryesisht në veri-verilindje. Orët e pasdites; vijojnë nën ndikimin e vranësirave dhe reshjeve të shiut dhe dëborës në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë natës pritet intensifikim i reshjeve në të gjithë territorin.

Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në orët e mëngjesit, por mesdita sjell një rënie të lehtë të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 19°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 60 km/h nga drejtimi kryesisht Verior duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 3 – 4 ballë./tvklan.al