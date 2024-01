Parashikimi i motit 2 Janar 2024

08:01 02/01/2024

Sipas Meteoalb, dita e sotme do të jetë nën prezencën e reshjeve të shiut ku herë pas here do të jenë edhe intensive kryesisht në zonat veriore dhe veriperëndimore.

Ndërkohë, pjesa e dytë e ditës dhe mbrëmja do të jenë nën prezencën e një moti të vranët ku reshjet e shiut do të jenë dominante.

Temperaturat do të regjistrojnë vlerën minimale 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 17 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 60 km/h.

/tvklan.al