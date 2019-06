Sipas MeteoAlb territori shqiptar edhe sot do të vijojë me kthjellime dhe vranësira, më të dukeshme në zonat veriore dhe qëndrore. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë shira.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 11°C në zonat malore deri në 27°C në zonat e ulta.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 28 km/h, nga drejtimi Veri -Perëndimor, ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim 2 ballë./tvklan.al