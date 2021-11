Parashikimi i motit 20 Nëntor 2021

08:00 20/11/2021

Sipas MeteoAlb, territori shqiptar, paraqitet në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike përgjatë gjithë 24-orëshit duke bërë që kthjellimet dhe vranësirat e pakta të jenë dominante.

Parashikohet që në orët e pasdites vranësirat të bëhen më të dukshme në zonat malore verilindore – juglindore. E njëjta situatë atmosferike do të na shoqërojë edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të ulen rriten në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 24°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi Juglindor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohen dallgë 2 – 3 ballë./tvklan.al